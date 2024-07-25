Trump, Biden\'ın konuşmasını eleştirdi: \'Biden ve Harris utanç kaynağı\'

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ABD Başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Oval Ofis'ten yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Biden'ın konuşmasının zor anlaşılabildiğini, hem Biden'ın hem de ABD Başkan Yardımcısı Kamal Harris'in utanç kaynağı olduğunu söyledi.

ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, "Sahtekar Joe Biden'ın Oval Ofis konuşması zar zor anlaşılabilirdi ve çok kötüydü! Joe Biden ve yalancı Kamala Harris Amerika için büyük bir utanç kaynağıdır. Hiç böyle bir zaman olmamıştı" diye konuştu.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Biden'ın aday olmaya uygun olmadığını, bu kapsamda başkan olmaya da uygun olmadığını söylemişti. Biden'ın Kamala Harris'i aday olarak göstermesinin ardından Trump, Harris'i yenmenin Biden'dan daha kolay olacağını dile getirmişti.