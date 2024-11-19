Trump, Düzensiz Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi İçin Acil Durum İlan Edecek

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump Ulusal Acil Durum ilan ederek orduya göçmenleri sınır dışı etme talimatı vereceğini doğruladı. Trump mesajında 'Judicial Watch' Başkanı Tom Fitton'un paylaştığı "Trump, ulusal acil durum ilan ederek mültecilerin toplu sınır dışı edilmesinde orduya başvuracak" sözlerini alıntılayarak "Doğru" dedi.