Trump\'tan bomba çıkış! Netanyahu\'nun yanında Erdoğan\'a övgüler dizdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu ve Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

Trump bir gazetecinin Türkiye ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık." dedi.

"NETANYAHU'YA TÜRKİYE İLE BİR SORUNU VARSA ÇÖZEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ VE ZEKİ BİRİ"

Türkiye'yi tebrik ederim. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı." diye konuştu.