Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi - Son Dakika
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Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

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Beyaz Saray'da Netanyahu ile basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir lider. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim" ifadelerini kullandı.

07.04.2025 23:09
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Netanyahu ve Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

Trump bir gazetecinin Türkiye ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Basın çok sinirleniyor onu sevdiğimi söylediğimde. Birlikte bir çok şey yaptık ve hiç sorun yaşamadık." dedi.

"NETANYAHU'YA TÜRKİYE İLE BİR SORUNU VARSA ÇÖZEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ VE ZEKİ BİRİ"

Türkiye'yi tebrik ederim. Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı." diye konuştu.

Trump\'tan bomba çıkış! Netanyahu\'nun yanında Erdoğan\'a övgüler dizdi

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Son Dakika Dünya Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Zafer Oztekin:
    Türkiyenin dünyadaki önemi için Reisin stratejik başarıları için trumpı ikna ettik Chplileri ikna edemedik. 82 70 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    reis bu zor günlerde Allah sana ömürler versin. başımızdan eksik etmesin 67 59 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Yahudi kardeşleri rte 48 37 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    sıra Türkiyeye geliyor herşeye hazırlıklı olun 63 22 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    Trump ben Erdoğanı falan bilmem biz Türk milletiyiz türkiyeyle sıkıntısı olan Türk milletiyle karşısına alır göze alıyorsanız buyurun Erdoğan savaşmayacak biz savaşacağız 55 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    çözmenize gerek yok. biz kinariz sadece 32 7 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    burdaki amaç beli değilmi 33 5 Yanıtla
  • Ates null:
    Sen karışma yeterki Trump.Biz problemi olanın,sıkıntısını çözeriz. 14 7 Yanıtla
  • 1616:
    tabi tabi ne demek.emrin olur turp oğlu turp. 12 6 Yanıtla
  • Kamil ÖZCAN:
    bunların iyi anlaştığına bakmayın aralarında problem var tribünlere oynuyorlar 8 8 Yanıtla
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