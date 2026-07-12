Trump Hürmüz Boğazı'nın Açık Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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Trump Hürmüz Boğazı'nın Açık Olduğunu Duyurdu

Trump Hürmüz Boğazı\'nın Açık Olduğunu Duyurdu
12.07.2026 17:31
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Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve düşman unsurlara ağır saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon programına telefonla bağlanarak dün hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'la ilgili açıklamada bulundu. Graham'ın kendisi için 'aileden biri' gibi olduğunu söyleyen Trump, "Onu kaybetmek gerçekten çok zor. Harika bir insandı. Aslında her bakımdan benzersiz bir şahsiyetti" dedi.

Trump, programda kendisine Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin soru sorulması üzerine, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları yerle bir ettik, ağır bir şekilde bombaladık. Onlar son derece kötü niyetli ve sorunlu insanlar. Kendileriyle son dönemde yaptığımız görüşmeler neticesinde dün mükemmel bir anlaşmaya varmışlardı. Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler. Ancak bu mutabakatın hemen ardından, odadan çıktıktan bir saat sonra bir gemimize insansız hava aracıyla saldırdılar. Bu anlaşılması güç bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump Hürmüz Boğazı'nın Açık Olduğunu Duyurdu - Son Dakika

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