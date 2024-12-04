Trump\'ın Ekibi, Yeni Kabine Adaylarının Güvenlik Soruşturması İçin Anlaştı

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ABD'de Trump'ın ekibi, Adalet Bakanlığı ile yeni kabine adaylarına güvenlik soruşturması yapılması konusunda anlaştı.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) güvenlik soruşturmasından geçmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını belirtti.