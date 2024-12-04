Trump'ın Ekibi, Yeni Kabine Adaylarının Güvenlik Soruşturması İçin Anlaştı - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Ekibi, Yeni Kabine Adaylarının Güvenlik Soruşturması İçin Anlaştı

Trump\'ın Ekibi, Yeni Kabine Adaylarının Güvenlik Soruşturması İçin Anlaştı

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının FBI güvenlik soruşturmasından geçmesi için Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın, Trump ve ekibinin görevlerini ilk günden yerine getirmelerine yardımcı olacağı belirtiliyor.

04.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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ABD'de Trump'ın ekibi, Adalet Bakanlığı ile yeni kabine adaylarına güvenlik soruşturması yapılması konusunda anlaştı.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) güvenlik soruşturmasından geçmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'ın Ekibi, Yeni Kabine Adaylarının Güvenlik Soruşturması İçin Anlaştı - Son Dakika

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