Trump, Panama Kanalı\'nın ABD\'ye İadesini Talep Edebilir

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DONALD Trump, Panama Kanalı'nın verimli ve güvenilir şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıkladı.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerine uygulanan ücretleri haksız olarak nitelendirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donanmamız ve ticaretimiz çok haksız ve adaletsiz bir muameleye maruz kaldı. Panama tarafından talep edilen ücretler çok gülünç. Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecektir" dedi.

Panama'nın, kanalın verimli ve güvenilir şekilde işletilmesini sağlayamaması halinde girişimde bulunacaklarını kaydeden Trump, "Panama Kanalı'nın tam olarak ve sorgusuz sualsiz bize iade edilmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.