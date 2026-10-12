Trump, Rusya-Ukrayna arasında derhal yürürlüğe girecek enerji ateşkesini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında "derhal yürürlüğe girecek" bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaşmaya varıldığını ve her iki tarafın da bunu kabul ettiğini söyledi.Gelişmeyle ilgili taraflardan ilk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, X platformunda yaptığı açıklamada, ateşkes konusunu Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü söyledi.Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ifade eden Ukraynalı lider, Rusya'nın da buna destek vermesi gerektiğini vurguladı.Zelenskiy, "Amerikan tarafından gelecek ayrıntıları bekliyoruz" dedi ve ekledi: "Ukrayna olarak; gerilimin düşürülmesi, canların korunması ve savaşın sona erdirilip kalıcı barışın sağlanması için gereken kararlara yönelik adımları her zaman TAM ANLAMIYLA destekliyoruz." Moskova'dan henüz yorum gelmedi. Amerikan haber sitesi Axios, Zelenskiy'nin Trump'ın açıklaması için "Bu benim için de yeni bir haber" dediğini aktardı.Buna göre Zelenskiy, "Ruslar enerji sektöründe bir ateşkesi kabul ederse, Ukrayna da kabul edecektir. Başkan Trump bunu Putin ile kararlaştırdıysa, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve bunu kabul edeceğiz" dedi. Ukraynalı milletvekili Kira Rudik ise Donald Trump'ın enerji alanındaki ateşkes girişiminin etkinliği konusunda şüphelerini dile getirdi.Rudik, BBC News'e yaptığı açıklamada, dünyanın Trump'ın her iki tarafla da önceden mutabakata varmadan "yok yere" duyurular yapabildiğine geçmişte de tanık olduğunu belirtti.Zelenkiy ile paralel olarak, Ukraynalıların hayatlarını kurtaracak ve enerji sistemini koruyacak bir ateşkesle "çok yakından ilgilendiğini" ifade eden Rudik, ABD başkanının "bir mucize eseri" bu anlaşmayı sağlaması durumunda bunun "çığır açıcı" olacağını da sözlerine ekledi.Trump'ın Rusya ile yakın zamanda yaptığı dizel anlaşması bağlamında bu ihtimalin ne kadar güçlü olduğu sorulduğunda ise Rudik, "Bu konuda iyimser olamıyorum" yanıtını verdi.Trump daha önce Ukrayna'yı, Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları "derhal durdurması" konusunda uyarmıştı.Bu gelişme, Trump ile Zelenskiy arasında bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları devam ederken geldi. Zelenskiy 11 Ekim Pazar günü, "Rusya enerji altyapımıza saldırmayı bırakırsa, biz de Rus petrol rafinerilerine saldırmayı durdurmaya hazır olacağız" demişti.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Rusya'nın topyekun işgalinin ardından beşinci yılına girerken, her iki taraf da son aylarda sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdı.Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukrayna için kabul edilebilir nitelikteki "gerçek bir enerji ateşkesini" "kayıtsız şartsız desteklediğini" belirtti.Ancak Macron, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın "son saatlerde Ukrayna altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bunu reddetmeye devam ettiğini" ifade etti. Fransa'nın "Ukrayna'nın ve Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yanında durmaya devam edeceğini" sözlerine ekledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 11 Ekim erken saatlerde Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından kendisine "tam desteğini" dile getirdi.Savaşın "yeni ve daha vahim bir aşamaya" girdiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna ve Rusya'daki küresel gıda tedarikini ve enerji altyapısını koruyacak bir ateşkesi" bütünüyle desteklediğini ifade etti.Ukrayna'dan Yandex'e saldırılar Rus teknoloji devi Yandex, Moskova yakınlarındaki bir veri merkezinin Ukrayna İHA saldırısında hasar görmesinin ardından buradaki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

11 Ekim'de gerçekleşen olay, şirketin tesislerine bu hafta düzenlenen üçüncü saldırıydı. "Rusya'nın Google'ı" olarak anılan şirket, başkentin doğusundaki Vladimir kentinde bulunan merkezde kimsenin yaralanmadığını, ancak bazı hizmetlerinin kullanıcılar için erişilemez hale geldiğini açıkladı.Yandex hafta başında yaptığı açıklamada, beş veri merkezinden ikisinin Ukrayna saldırılarında vurulmasının ardından hizmetlerini sürdürmekte zorlandığını belirtmişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.