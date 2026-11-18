Kanada Başbakanı Mark Carney, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in Shenzhen kentinde bir araya geldi.

Kanada Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kanada Başbakanı Mark Carney, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında bugün akşam saatlerinde Çin'in Shenzhen kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Carney, "Bu akşam Shenzhen'de Başkan Trump ile görüştüm. İyi iş imkanları yaratacak, satın alma gücünü artıracak ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam saygı gösterecek karşılıklı faydaya dayalı bir ticaret anlaşmasına varmak için yürütülen çalışmaları ele aldık. Çalışmalara devam etme ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.