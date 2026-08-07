Trump'tan Doğum Yoluyla Vatandaşlık Sınırlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Doğum Yoluyla Vatandaşlık Sınırlaması

Trump\'tan Doğum Yoluyla Vatandaşlık Sınırlaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, doğum yoluyla vatandaşlığı hedefleyen iki yeni başkanlık kararnamesi imzaladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlığı sınırlandırmak için iki yeni başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameler, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın önceki girişimini reddetmesinden yaklaşık beş hafta sonra geldi. Yeni düzenlemeler bu kez özellikle "doğum turizmi"ni hedef alıyor. Yeni kararnameler, sivil haklar ve göçmen hakları kuruluşlarının itirazlarıyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı iki başkanlık kararnamesiyle ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesini belirli gruplar açısından sınırlandırmaya yönelik yeni bir girişimde bulundu.

Kararnamelerden biri, belirli yabancı devlet çalışanları, "düşman yabancı" olarak sınıflandırılan kişiler ve vatandaşlık elde etmek amacıyla oluşturulduğu belirtilen bazı ticari düzenlemeler kapsamında doğan çocukların vatandaşlığının federal kurumlarca tanınmasını sınırlandırıyor. Diğer kararname ise çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye giderek doğum yapmayı ifade eden "doğum turizmi"ni hedef alıyor.

Trump, 6 Ağustos'ta Oval Ofis'teki imza töreninde uygulamanın ticari bir faaliyete dönüştüğünü savunarak, "İnsanlar para ödeyerek sisteme giriyor ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.

TRUMP'IN ÖNCEKİ VATANDAŞLIK GİRİŞİMİ YÜKSEK MAHKEME'DE REDDEDİLMİŞTİ

Trump yönetimi, ilk başkanlık döneminde 24 Ocak 2020'de yürürlüğe giren düzenlemeyle, temel seyahat amacı ABD'de doğum yaparak çocuğuna vatandaşlık kazandırmak olduğu değerlendirilen kişilere turist vizesi verilmesini sınırlandırmıştı.

Trump'ın 20 Ocak 2025'te imzaladığı daha geniş kapsamlı vatandaşlık kararnamesi ise Yüksek Mahkeme tarafından 30 Haziran 2026'da reddedildi. Mahkeme, annesi ABD'de yasal statüsü olmadan veya geçici statüyle bulunan ve babası ABD vatandaşı ya da kalıcı oturum sahibi olmayan çocukların da Anayasa'nın 14. Değişikliği kapsamında doğumla vatandaşlık hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Son imzalanan kararnameler, vize reddi ve iptalinin yanı sıra ülkeye girişin engellenmesi ve organizatörlere yönelik yaptırımlar gibi daha kapsamlı önlemler getirmeyi amaçlıyor.

YENİ KARARNAMELERE İTİRAZLAR

Yeni kararnameler sivil haklar ve göçmen hakları kuruluşlarının tepkisine yol açtı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Yüksek Mahkeme'nin doğum yoluyla vatandaşlığın Anayasa tarafından güvence altına alındığına daha önce hükmettiğini belirterek, yeni düzenlemelerin de mahkemede başarısız olacağını savundu.

Hispanik sivil haklar kuruluşu UnidosUS'tan Deborah Fleischaker, kararnameleri, Yüksek Mahkeme'nin 30 Haziran tarihli kararının etrafından dolaşmaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi. Women's Refugee Commission'dan Zain Lakhani ise düzenlemelerin ABD'ye yasal yollarla giriş yapmak isteyen sığınma ihtiyacı olan hamile kadınların haklarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Doğum Yoluyla Vatandaşlık Sınırlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 18:40:51. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Doğum Yoluyla Vatandaşlık Sınırlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.