Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını bildirdi. Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna 'boğazın koruyucu meleği' deriz" ifadelerini kullandı.

Boğazın güvenliğini sağlamak için para almaları gerektiğini savunan Trump, "Boğazı 50 yıl boyunca koruduk ama bunun karşılığında hiçbir zaman ödeme almadık. Boşuna koruduk, artık para kazanacağız. Anlaşma yapılmıştı, İranlılar sözlerinden döndüler. Her zaman sözlerinden dönüyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" diye konuştu.