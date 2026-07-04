Trump\'tan İran\'a Cenaze İzni

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek, "Cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota eyaletinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Venezuela ve İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlara değinen Trump, "Venezuela'yı bir günde yendik ve İran'ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, İran eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verildiğini de söyledi. Görüşmelerin cenaze sürecinin ardından yeniden başlayacağını kaydeden Trump, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" diye konuştu.