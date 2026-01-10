Trump\'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"BARIŞ GÖRMEK İSTİYORUM"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başarılı olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum" dedi.

"DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

"Bildiğiniz gibi her ikisiyle de aramız iyi." diyen Trump, şunları dile getirdi: "Yıllar boyunca doğal düşmanlar oldular ama biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Ancak bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz."