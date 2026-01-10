Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum

10.01.2026 00:40
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada ''Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum. Bildiğiniz gibi her ikisiyle de aramız iyi'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"BARIŞ GÖRMEK İSTİYORUM"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başarılı olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum" dedi.

"DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

"Bildiğiniz gibi her ikisiyle de aramız iyi." diyen Trump, şunları dile getirdi: "Yıllar boyunca doğal düşmanlar oldular ama biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Ancak bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı. Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

