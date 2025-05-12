Trump\'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda sabah saatlerinde Beyaz Saray'da tüm dünyada ilaç fiyatlarını yükseltecek, ABD'yi ise ilaç fiyatlarının en düşük olduğu ülke konumuna getirecek bir kararname imzalayacağını duyurdu.

"AÇIKLAMAK ÇOK UTANÇ VERİCİ"

Trump şu ifadeleri kullandı; "Dünya uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli ilaçların ve eczacılık ürünlerinin fiyatlarının neden diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu, bazen aynı şirket tarafından aynı laboratuvarda veya tesiste üretilen aynı ilaçtan 5 ile 10 kat daha pahalı olduğunu merak etmiştir. Bunu açıklamak her zaman zor ve çok utanç vericiydi çünkü aslında doğru ya da haklı bir cevap yoktu.

"ÜLKEMİZ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KARARNAMELERİNDEN BİRİ"

İlaç/İlaç firmaları yıllarca bunun Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) maliyetleri olduğunu ve tüm bu maliyetlerin hiçbir sebep olmaksızın yalnızca Amerika'nın "enayileri" tarafından karşılandığını ve karşılanacağını söylerlerdi. Kampanya katkıları harikalar yaratabilir, ancak benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Demokratların yıllardır mücadele ettiği doğru şeyi yapacağız. Bu nedenle, Beyaz Saray'da, ülkemiz tarihindeki en önemli kararnamelerden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

"İLAÇ FİYATLARI YÜZDE 30 İLA YÜZDE 80 ORANINDA DÜŞÜRÜLECEK"

Reçeteli İlaç ve Eczacılık fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Fiyatları eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika'ya adalet getirmek için tüm dünyada fiyatlar yükselecek! Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın herhangi bir yerinde en düşük fiyatı ödeyen ulus ile aynı fiyatı ödeyeceği bir en çok tercih edilen ulus politikası oluşturacağım. Ülkemize nihayet adil davranılacak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri maliyetleri daha önce hiç düşünülmemiş rakamlara düşecek.

"AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN"

Ayrıca, her şeyin ötesinde, Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar tasarruf edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Amerika'yı yeniden büyük yapın!