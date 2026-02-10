Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

ABD'de tatil yapan 23 yaşındaki İngiliz modacı Lucy Harrison, babasıyla girdiği "Donald Trump" tartışmasının ardından kurşunların hedefi oldu. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'nin Warrington kentinden Teksas'a ailesini ziyarete giden 23 yaşındaki Lucy Harrison, geri dönüş hazırlığı yaptığı sırada babası Kris Harrison tarafından vurularak öldürüldü. Cheshire Adli Tıp Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetin ardındaki dehşet verici diyaloglar paylaşıldı.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRASAYDIM NE HİSSEDERDİN?"

Soruşturmada ifade veren maktulün erkek arkadaşı Sam Littler, olayın 10 Ocak sabahı, İngiltere'ye dönmelerine saatler kala yaşandığını anlattı. İfadelere göre Lucy ile babası arasında, göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump hakkında büyük bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Lucy'nin babasına, Trump hakkındaki iddialara atıfta bulunarak, "Eğer ben o durumda olsaydım ve cinsel saldırıya uğrasaydım, nasıl hissederdin?" diye sorduğu, babasının ise diğer iki kızını da kastederek "Bu durum beni çok fazla üzmezdi" şeklinde soğukkanlı bir cevap verdiği iddia edildi.

HAVAALANINA GİTMEDEN YARIM SAAT ÖNCE VURULDU

Tartışmanın ardından Lucy sinirlenerek üst kata çıktı. Havalimanına gitmek üzere evden ayrılmalarına yaklaşık 30 dakika kala, baba Kris Harrison kızını elinden tutarak yatak odasına götürdü. Sadece 15 saniye sonra evde yüksek bir patlama sesi duyuldu.

Lucy'yi kanlar içinde banyoda bulan erkek arkadaşı Sam Littler, babasının o sırada başında bekleyerek anlamsız şeyler bağırdığını ifade etti.

SAVUNMA TARAFI: "BU BİR CEZA SORUŞTURMASI DEĞİL"

Soruşturmada baba Harrison'ın daha önce alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon gördüğü de belirtilirken, jüri olayla ilgili olarak kimseyi suçlamamaya karar verdi.

Anne Jane Coates'in avukatı ise durumu net bir şekilde özetledi: "Olay anında odada bulunan tek kişi Kris Harrison'dı ve tetiği o çekti."

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Kızının ardından konuşan anne Jane Coates, ünlü moda markası Boohoo'da çalışan Lucy'nin çok tutkulu ve duyarlı bir insan olduğunu belirterek, "Önem verdiği konular hakkında tartışmaktan çekinmezdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.