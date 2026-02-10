Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
10.02.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tatil yapan 23 yaşındaki İngiliz modacı Lucy Harrison, babasıyla girdiği Donald Trump tartışmasının ardından kurşunların hedefi oldu. Babası Kris Harrison tarafından vurulan genç kadın, havalimanına gitmek üzere evden ayrılmalarına yaklaşık 30 dakika kala hayatını kaybetti.

ABD'de tatil yapan 23 yaşındaki İngiliz modacı Lucy Harrison, babasıyla girdiği "Donald Trump" tartışmasının ardından kurşunların hedefi oldu. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'nin Warrington kentinden Teksas'a ailesini ziyarete giden 23 yaşındaki Lucy Harrison, geri dönüş hazırlığı yaptığı sırada babası Kris Harrison tarafından vurularak öldürüldü. Cheshire Adli Tıp Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetin ardındaki dehşet verici diyaloglar paylaşıldı.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRASAYDIM NE HİSSEDERDİN?"

Soruşturmada ifade veren maktulün erkek arkadaşı Sam Littler, olayın 10 Ocak sabahı, İngiltere'ye dönmelerine saatler kala yaşandığını anlattı. İfadelere göre Lucy ile babası arasında, göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump hakkında büyük bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Lucy'nin babasına, Trump hakkındaki iddialara atıfta bulunarak, "Eğer ben o durumda olsaydım ve cinsel saldırıya uğrasaydım, nasıl hissederdin?" diye sorduğu, babasının ise diğer iki kızını da kastederek "Bu durum beni çok fazla üzmezdi" şeklinde soğukkanlı bir cevap verdiği iddia edildi.

HAVAALANINA GİTMEDEN YARIM SAAT ÖNCE VURULDU

Tartışmanın ardından Lucy sinirlenerek üst kata çıktı. Havalimanına gitmek üzere evden ayrılmalarına yaklaşık 30 dakika kala, baba Kris Harrison kızını elinden tutarak yatak odasına götürdü. Sadece 15 saniye sonra evde yüksek bir patlama sesi duyuldu.

Lucy'yi kanlar içinde banyoda bulan erkek arkadaşı Sam Littler, babasının o sırada başında bekleyerek anlamsız şeyler bağırdığını ifade etti.

SAVUNMA TARAFI: "BU BİR CEZA SORUŞTURMASI DEĞİL"

Soruşturmada baba Harrison'ın daha önce alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon gördüğü de belirtilirken, jüri olayla ilgili olarak kimseyi suçlamamaya karar verdi.

Anne Jane Coates'in avukatı ise durumu net bir şekilde özetledi: "Olay anında odada bulunan tek kişi Kris Harrison'dı ve tetiği o çekti."

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Kızının ardından konuşan anne Jane Coates, ünlü moda markası Boohoo'da çalışan Lucy'nin çok tutkulu ve duyarlı bir insan olduğunu belirterek, "Önem verdiği konular hakkında tartışmaktan çekinmezdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Donald Trump, Hukuk, Dünya, Tatil, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Bu resmen yargısız infaz Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar
TEM Otoyolu’nda 8 araç birbirine girdi Trafik kilitlendi TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

22:59
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 23:20:23. #7.11#
SON DAKİKA: Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.