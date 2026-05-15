Trump ve Takaichi'den Çin Görüşmesi
Trump ve Takaichi'den Çin Görüşmesi

Trump ve Takaichi\'den Çin Görüşmesi
15.05.2026 17:57
Trump, Takaichi ile Çin ve güvenlik meselelerini görüştü, G7 Zirvesi için iş birliği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Çin'e yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirdiği belirtildi. Trump ile Sanae, Çin ile ilgili konular dahil olmak üzere ekonomik ve güvenlik meselelerini kapsayan alanlarda görüş alışverişinde bulundu. Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ilişkin yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kalan Trump ile Sanae, İran konusunu da ele aldı. İki lider, Japonya ile ABD arasındaki 'sarsılmaz' ittifakı teyit ederek, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi de dahil olmak üzere yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecekleri konusunda anlaştı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası Başsavcılıktan açıklama var
200'den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
