Trump ve von der Leyen İskoçya\'da Ticaret Görüşmesi Yapacak

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın İskoçya'da ticaret görüşmeleri için bir araya geleceklerini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "ABD Başkanı Trump ile pazar günü İskoçya'da bir araya gelerek transatlantik ticari ilişkileri ve bunları nasıl güçlü tutabileceğimizi ele almayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump da İskoçya'ya vardıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pazar günü AB ile bir araya geleceğini kaydederek, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz" dedi. Trump, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in de orada olacağını söyleyerek, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Trump, AB ile olası bir ticaret anlaşmasının gerçekleşmesi halinde bunun 'tüm anlaşmalardan daha büyük bir anlaşma' olacağını belirterek, "AB ile anlaşma şansımız yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.