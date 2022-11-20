Türkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekatı, Amberin Zaman'ı rahatsız etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekatı, Amberin Zaman'ı rahatsız etti

20.11.2022 13:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/KCK/YPG hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Zaman zaman terör örgütleri lehindeki söylemleri ile tepki çeken Amberin Zaman, operasyondan derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" düzenledi. Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı. Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi.

AMBERİ ZAMAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU

Zaman zaman terör örgütleri lehindeki söylemleri ile tepki çeken eski Taraf yazarı Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu. Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor" dedi.

TSK'nın düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı, Amberin Zaman'ın uykularını kaçırdı

"İSTANBUL SALDIRISINA MİSİLLEME"

Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor" ifadelerini kullandı.

TSK'nın düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı, Amberin Zaman'ın uykularını kaçırdı

BÖLGEDEN BİLGİLER DE VERDİ

Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı. Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu" paylaşımında bulundu.

TSK'nın düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı, Amberin Zaman'ın uykularını kaçırdı
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Amberin Zaman, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

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