TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar - Son Dakika
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TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar

09.06.2022 14:41

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022'de ortaya çıkan görüntülere Yunan medyasından sert tepki geldi. Tatbikattan duydukları rahatsızlığı manşetlerinde büyük puntolarla yer veren Yunanistan gazeteleri, "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" ve "Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlanırken, tarihi önemdeki tatbikat Yunan medyası tarafından da yakından takip edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, Ege Denizi'ndeki dev tatbikatı manşetinden verdi.

"TÜRK PROVOKASYONU BUGÜN DORUĞA ÇIKIYOR"

Kışkırtıcı başlıklarıyla öne çıkan gazete, 'EFES 2022: Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor - Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek' manşetini attı.

"HER İKİ LİDER DE YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAK"

'Gerilim iklimi: Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki Türk tatbikatına katılacak' diyen Ta Nea gazetesi, her iki liderin de Yunanistan'a bir kez daha meydan okumasının kesin olduğunu belirtiyor.

"GERÇEK MERMİLERLE ADALARLA ÇIKARMA"

Proto Thema internet sitesinin başlık tercihi ise 'Erdoğan ve Bahçeli bugün İzmir'de: EFES 2022'de gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma' oldu.

ÇİPRAS, MİÇOTAKİS'İN ADALARA ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ

Kathimerini gazetesi, haberini 'Erdoğan ve Bahçeli Ege'deki askeri tatbikata birlikte katılıyor' başlığıyla sayfalarına taşıdı. Kathimerini'de dikkat çeken bir başka haber, ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirmesi oldu. SYRIZA lideri Çipras gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.

ABD'DEN DRONE TATBİKATI

To Vima gazetesi, ABD'nin Yunanistan'dan Sakız Adası'nın güneyi için NOTAM ilan etmesini istediğini yazdı. Gazetenin haberine göre, Amerikan ordusu İzmir Seferihisar'ın karşısındaki bölgede insansız hava araçlarıyla tatbikat gerçekleştirecek. Bugün akşamüstü başlayacak tatbikat için bölge hava trafiğine kapatılacak ve bir ABD drone'u havalanacak. To Vima, Ankara'dan gelen adaların silahsızlandırılması açıklamalarına ABD'nin drone tatbikatıyla açık bir yanıt verdiğini savundu.

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Yunanistan, Efes, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar - Son Dakika
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