Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada

11.06.2022 01:05

Fransız polisinin geçtiğimiz yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışılırken nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görüntüler bir yıl sonra ortaya çıktı.

Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı. Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan, ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan Keskin, burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.

VÜCUDUNA DİRSEĞİLYE BASKI YAPTI

Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'in nezaretteki bankın üzerine yüz üstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı yer aldı.

TEPKİ VERMEYİNCE ENDİŞEYE KAPILDILAR

Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor. Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor ve ölüm tarihi, 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR OTOPSİ RAPORUNA YANSIDI

Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi. Ayrıca Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi.

"POLİSLERİN YARDIMIYLA AYAKTA DURUYORDU"

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği esnada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etti. İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı. Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti. Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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