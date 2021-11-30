ABD'de yayınlanan The Dr. Oz Show'un sunucusu Mehmet Öz, siyasete girmeye hazırlanıyor. TMZ'nin haberine göre, 61 yaşındaki dünyaca ünlü kalp cerrahı, Pensilvanya eyaletinde muhafazakar partiden senatoya girmek için yarışacak.
Emekli ABD Senatörü Pat Toomey'nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacak olan Öz, seçim çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yapacağı öne sürüldü. Öte yandan siyasete girmesiyle birlikte ünlü sunucu, önümüzdeki aylarda televizyon programından da çekilecek.
Seçim döneminde Donald Trump'a destek vermesiyle öne öıkan Mehmet Öz, eski ABD Başkanının Oval Ofis'teki doktoru olarak da biliniyor. Aralık 2020'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.
Son Dakika › Dünya › Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak - Son Dakika Dünya