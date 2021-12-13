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Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti - Son Dakika

Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti

13.12.2021 15:36

Türkiye'de 6 kişide görülen ölümcül varyant Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyayı tedirgin eden varyanta karşı önlemleri en üst düzeye çıkardıklarını fakat buna rağmen Omicron ile enfekte olan hastalardan birinin öldüğünü doğruladı.

İngiltere'de koronavirüsün Omicron varyantına karşı önlemleri en üst düzeye çıkaran Başbakan Boris Johnson, dünyayı tedirgin eden varyant ile enfekte olan hastalardan en az birinin öldüğünü doğruladı.

"NE YAZIK Kİ BİR HASTAMIZ OMICRON'DAN ÖLDÜ"

Paddington'da bir aşı merkezini ziyaret eden Johnson, "Ne yazık ki evet Omicron hastaneye kaldırılmalara yol açıyor ve ne yazık ki en az bir hastanın Omicron'dan öldüğü doğrulandı" dedi.

AY SONUNA KADAR BASKIN VARYANT OLABİLİR

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın koronavirüs varyantı olabileceğini bildirdi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN TAHMİN YÜRÜTÜLDÜ

Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.

EN İYİ SENARYODA 24 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.

EN KÖTÜ SENARYODA İSE 75 BİN ÖLÜM

Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.

OMICRON, ARALIK AYI SONUNA KADAR İNGİLTERE'DEKI VAKALARININ YARISINI OLUŞTURABİLİR

Ancak kapalı alanlarda kısıtlamalar, bazı eğlence mekanlarının kapatılması ve gelecek yılın başlarından itibaren bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle, hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine gerileyebilir. Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

TOPLAM OMICRON VAKA SAYISI 1898'E ÇIKTI

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı. Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

TÜRKİYE'DE DE 6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Kötü haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti

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Son Dakika Dünya Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti - Son Dakika
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