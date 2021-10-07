Üye Girişi
Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
BBC

Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama

07.10.2021 17:40
Türkiye'nin Libya'ya

BM tarafından Libya'daki iç savaşla ilgili hazırlanan bir raporda çatışmalarda Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu "çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında" rol oynadığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk diplomatik kaynaklar ise bu iddiaları yalanlayarak "Bunlar tamamen asılsız, hiçbir somut dayanağı olmayan iddialardır. Bu tür dayanaksız iddiaların raporda nasıl yer aldığını esasen sorgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oluşturduğu Libya Veri Toplama Misyonu'nun 2016'dan bu yana yaşanan insan hakları ihlâllerini araştırdığı raporu yayımlandı. Raporda, Libya'daki iç savaşta Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu "çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında" rol oynadığı iddiası da yer alıyor.

Söz konusu iddianın yer aldığı satırlarda şu ifadeler kullanıldı:

"2019 sonlarından itibaren elde edilen kanıtlara göre Türkiye, görünüşlerinden açıkça anlaşılacak şekilde 15-18 yaş arasındaki Suriyeli çocukların silah altına alınması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti için para karşılığında Libya Ulusal Ordusu'na karşı savaşmasına aracı oldu. Bu çocuk savaşçılar muharip olarak veya güvenlik kuvveti gibi destekleyici görevlerde farklı alanlarda kullanıldı. İtaat etmemeleri halinde çoğu hapse atıldı, bir kısmı da yaralandı."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAYNAKLAR: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk diplomatik kaynaklar ise iddiaları reddetti:

"Bunlar tamamen asılsız, hiçbir somut dayanağı olmayan iddialardır. Bu tür dayanaksız iddiaların raporda nasıl yer aldığını esasen sorgulamak gerekir. Oysa, Veri Toplama Misyonu'nun Libya sathında araştırması gereken ve beklenen onlarca işlenmiş somut savaş suçu, toplu mezarlar ve insan hakları ihlalleri vardır. Misyonun çalışmalarının ve raporun asıl bunlara ne kadar odaklandığına bakmakta fayda bulunmaktadır."

NE OLMUŞTU?

2020'de oluşturulan misyonun üyeleri, incelemelerinin sonunda Ağustos ayında Trablus'a giderek üst düzey Libyalı görevlilerle görüştü. Bu hafta da rapora son şeklini verdi. Türkiye, Kasım 2019'da henüz iç savaş sürerken, yakın ilişki içinde olduğu Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) savunma anlaşması imzalamış ve Türk askerleri eğitim ve danışmanlık görevleri için Libya'ya gitmişti.

UMH, kendisine karşı savaşan ve Trablus'u kuşatan, Libya'nın doğu ve güneyinde büyük bir kesime hakim olan General Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'na karşı savaşıyordu. 2020'nin başında savaşın yoğunlaştığı dönemde Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların Libya'ya giderek Hafter'e karşı savaştığına dair haberler çıkmıştı.

Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiğini' iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama

RAPORDA TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ HAVA ARACI İDDİALARI DA YER ALIYOR

Raporda Türkiye'nin yer aldığı bir bölüm daha bulunuyor. Henüz taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmadan önce, 3 Haziran 2020'de Kasr Bin Gaşir kasabasında arka arkaya dört insan hava aracı saldırısının en az 12 kişiyi öldürdüğü belirtilen raporda, saldırılan kişilerin silahsız olduğu; aralarında kadın ve çocukların da olduğunun tespit edildiği yazılıyor.

Bu saldırıları UMH'nin düzenlediği; sivil oldukları bilindiği halde belli bir bölgedeki insan topluluğunu hedef alarak üst üste yapıldığı; bu sırada Hafter'in ordusunun çekilmekte olduğu; tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda "savaş suçu" işlendiği de raporda ifade ediliyor.

Bu saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının Türkiye'de üretildiği, Libya'da da ilk olarak Türkiye'nin de erişimi olduğu bir askeri hava üssünde görüldüğü, anlaşma kapsamında UMH'ye verildiği belirtiliyor. "Ancak Türkiye'nin bu saldırıda oynadığı rol tam anlamıyla saptanamamıştır" deniliyor.

RUS WAGNER ŞİRKETİNİN SAVAŞ SUÇLARINA DA DEĞİNİLDİ

Raporda, paralı savaşçıların uluslararası hukuka aykırı olmadığı ancak bu paralı askerler tarafından da insan hakları ihlâlleri ve savaş suçları işlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Hafter'e destek veren Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere dair detay bulunmamakla birlikte, Rusya'nın yine Hafter'in yanında savaşmak üzere gönderdiği paralı askerlere de ve bu savaşçıların işlemiş olabileceği savaş suçlarına da raporda yer veriliyor:

"Rus özel askeri şirketi ChVK Wagner'le bağlantılı bazı kişilerin Libya'da [Hafter'e bağlı] Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) destek vermek üzere paralı asker olarak bulunduğuna dair güvenilir bilgilere ulaşıldı. BBC News da Eylül 2019'da, Wagner'in paralı savaşçılarının savaşın doğrudan tarafı olmayan kişileri güney Trablus'ta öldürdüğünü haberleştirdi. Misyonun elde ettiği kanıtlar da, Wagner çalışanlarının kurbanları yakaladıktan sonra kendilerini hedef alarak kurşun sıktığını doğrular nitelikte."

Raporda, bu kanıtlara dayanarak "Wagner çalışanlarının bir savaş suçu olan cinayet suçunu işlemiş olduklarına inanmak için geçerli sebepler vardır" ifadeleri kullanılıyor. Haziran 2020 sonrasında UMH'ye bağlı birlikler güç kazanmış; Hafter'e bağlı birlikler Trablus kuşatmasına son verip geri çekilmişti.

"EVİNE DÖNEN SİVİLLER WAGNER'IN YERLEŞTİRDİĞİ MAYINLARLA ÖLDÜLER"

Libya Veri Toplama Misyonu'nun raporunda, Haziran 2020 sonrası Trablus'un güneyinde evine dönen sivillerin mayınlar ve toprak altına gizlenmiş patlayıcılar sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi de yer alıyor. Bu mayınlar ve patlayıcıların da Wagner personeli tarafından yerleştirildiği ancak hiçbir uyarı levhası bulunmadığı belirtiliyor:

"Araştırmalar, çoğu Rusya'da üretilmiş yüzlerce mayının, Nisan-Mayıs 2020'de sivillerin yaşadığı evlerin ve diğer sivil binaların etrafına yerleştirildiğini ve hiçbir uyarı bulunmadığını gösterdi. 35'ten fazla lokasyonda bulunan mayınlar, bu mayınlardan bir askeri kazanım elde etmenin artık olası olmadığı bir zamanda çok sayıda can kaybı, yaralanma ve zarara yol açtı.

"Çatışmalar bittikten sonra bu mayınları temizlemeyen Wagner'in paralı askerleri ve LNA'nın yaşam hakkını ihlâl etmiş bulunuyor."

Raporda ayrıca, Suriyeli yetişkin savaşçıların da UMH'nin yanında savaştığı ifade ediliyor:

"BM Misyonu, UMH'ye destek amaçlı yürütülen savaşlarda Suriye vatandaşlarının rol aldığına dair kanıtlara ulaştı. Misyonun görüştüğü Suriyeli savaşçılar, Suriye'de 'Özgür Suriye Ordusu'ndaki üstleri tarafından buraya gönderildiklerini; Türkiye'nin kendilerinin Libya'ya gönderilmesinde Türk vatandaşlarının aktif rol aldığını ve kendilerinin bu görevi kabul etmekteki amaçlarının maddi gelir elde etmek olduğunu anlattı. Bu Suriyeli savaşçıların herhangi bir ihlâlde bulunup bulunmadığına yönelik araştırmalar sürüyor."

Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiğini iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama

Birleşmiş Milletler, Suriyeli, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiğini' iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar 17:38 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni 17:31 Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? 17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
Fenerbahçe'de 16:56 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış 16:52 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
17:33 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
17:09 NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti
17:04 Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı
17:03 Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
16:51 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş Çiftçinin kayıp 14 cumhuriyet altını polisi harekete geçirdi! Adana'dan Gaziantep'e pamuk yastığın içinde gitmiş         
17:51
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi         
17:31
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi         
16:35
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 17:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement