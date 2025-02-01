Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

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Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girişen Yunanistan, ABD tarafından adeta askeri üsse çevrildi. Girit adasında dev askeri üs kuran ABD, Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta bir diğer askeri üssüne yeni sevkiyatlar yaptı.

01.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:52
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Uzun bir aradan sonra silah ve mühimmat dolu bir ABD gemisi Dedeağaç limanına geldi. Gemiden yüzlerce silah ve mühimmat indirildi. Romanya ve Bulgaristan'a gönderilmek üzere çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı. NATO'nun 2025 yılındaki en büyük tatbikatlarından biri Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Doğu Avrupa'da gerçekleşiyor.

TATBİKAT KAPSAMINDA DEV SEVKİYAT

NATO'nun "Steadfast Dart 2025" askeri tatbikatı kapsamında son günlerde çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı ve demir yolu ağıyla Romanya ve Bulgaristan'a taşınıyor. Birlik Gazetesi'nin haberine göre; tatbikat kapsamında Yunanistan, Dedeağaç ve Selanik'te katılımcı müttefik güçlere ev sahibi ülke hizmeti sağlıyor. Amaç, Romanya ve Bulgaristan'daki tatbikat bölgelerine kuvvetlerin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak.

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

ABD, Volos, Selanik ve Dedeağaç limanlarını ve havalimanlarını etkili olarak kullanmaya devam ediyor. Son olarak bu günlede Dedeağaç havalimanında askerleri getiren uçakların biri iniyor biri kalkıyor. Keza Selanik havalimanında da aynı hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye\'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Girit Adası, Yunanistan, Dedeağaç, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Hasan Kiremitci:
    Türkiye'nin yanıbaşına Gemi dolusu silah değil, Askerde yığsalar, şu anki Türkiye eski Türkiye değil. Baş Komutan Sağlam Komutan. Ağzından çıkan Bir kelimesi yeter. İçimizdeki Düşmanlarıda Hallederler. 146 81 Yanıtla
  • Celil Başer:
    gelsinler onların silahı varsa bizim CHP nin de diktiği eşsek heykelleri var Bi osursalar hepsi kaçar 159 44 Yanıtla
  • Mahmut Deniz:
    gelsin bakalım bizde bekliyoruz bakalım Allah büyüktür 113 11 Yanıtla
  • Kadir Ulaç:
    bişey olmaz bizimde sıçan heykelimiz var hepsini yok ederiz 72 36 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Fatih Sultan Mehmet öldü fakat biz fedaileri yaşıyoruz Unutulmasin 83 19 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Bu sefer başka olacak dedeleriniz aman dile di o tokatı yemedi biz fatih torunları o tokatı atarız sonra Amanda samanda dileseniz boş o tokatı atarız 56 15 Yanıtla
  • Numin null:
    ateş olsalar cürmüm kadar yer yakarlar Selahaddin perde çok fatihlerde çok geçti oeski gunler 44 14 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bizde onlara sirke suyuyla büyü yaparız ???????? 13 31 Yanıtla
  • Alparslan:
    iç karışıklık çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan bir siyasi güç var bu yiginaklarda o çalkantılı dönemde saldirmak için bekliyor artık zivanadanncikti is 26 3 Yanıtla
  • Atalay k:
    bir zırhlı araçtan tehdit olmaz 5 12 Yanıtla
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