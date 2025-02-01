Türkiye\'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Dünya

Uzun bir aradan sonra silah ve mühimmat dolu bir ABD gemisi Dedeağaç limanına geldi. Gemiden yüzlerce silah ve mühimmat indirildi. Romanya ve Bulgaristan'a gönderilmek üzere çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı. NATO'nun 2025 yılındaki en büyük tatbikatlarından biri Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Doğu Avrupa'da gerçekleşiyor.

TATBİKAT KAPSAMINDA DEV SEVKİYAT

NATO'nun "Steadfast Dart 2025" askeri tatbikatı kapsamında son günlerde çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı ve demir yolu ağıyla Romanya ve Bulgaristan'a taşınıyor. Birlik Gazetesi'nin haberine göre; tatbikat kapsamında Yunanistan, Dedeağaç ve Selanik'te katılımcı müttefik güçlere ev sahibi ülke hizmeti sağlıyor. Amaç, Romanya ve Bulgaristan'daki tatbikat bölgelerine kuvvetlerin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak.

ABD, Volos, Selanik ve Dedeağaç limanlarını ve havalimanlarını etkili olarak kullanmaya devam ediyor. Son olarak bu günlede Dedeağaç havalimanında askerleri getiren uçakların biri iniyor biri kalkıyor. Keza Selanik havalimanında da aynı hareketlilik yaşanıyor.