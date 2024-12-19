Türkiye ve Yunanistan Turizm İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Dünya

Türkiye ve Yunanistan Turizm İlişkilerini Güçlendiriyor

Türkiye ve Yunanistan Turizm İlişkilerini Güçlendiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan'da Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki turizm ilişkileri ve gelecekteki iş birliği fırsatları hakkında görüşmeler yapıldı.

19.12.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Yunanistan 5'nci Turizm Karma Komitesi Toplantısı nedeniyle gittiği Yunanistan'da Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile bir araya geldi. Bakan Ersoy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Sayın Olga Kefalogianni ile Türkiye-Yunanistan 5. Turizm Karma Komitesi Toplantısı vesilesiyle bir araya geldik. Toplantımız öncesinde Sayın Bakan ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki kültür ve turizm ilişkilerimizi değerlendirdik. Ardından, heyetlerimizin katılımıyla gerçekleşen komite toplantısında turizm alanında ortak projelerimizi ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını ele aldık. Bu toplantı, turizmdeki güçlü bağlarımızı daha ileri taşımak ve korunması alanında örnek teşkil eden iş birliğimizi güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. İki ülkenin turizminin kalkınmasına katkı sağlayacak bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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