Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir - Son Dakika
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Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir

20.07.2022 11:21

Avrupa'da başlayan sıcak hava dalgası cuma gününden itibaren Türkiye'de de hissedilmeye başlanması bekleniyor. Ege'de ise hava sıcaklıklarının 45 derece kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünya genelindeki orman yangınlarının sayısı da bir hayli arttı. Hem yangınlar hem de aşırı sıcaklıktan kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle Fransa, İspanya ve Portekiz'de en az 1000 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

PORTEKİZ'DE TERMOMETRELER 47 DERECEYE VURDU

Portekiz'de de termometreler 47 dereceyi gösterirken, Batı Avrupa'da da orman yangınları etkisini göstermeye başladı. İngiltere'de termometreler 40 derecenin üstünü gösterirken, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı belirtildi. Uzmanlar ülkede sağlıklı olan kişilere bile 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, ülkede bazı yollarda meydana gelen erimelerin ulaşımda da aksaklıklara neden olması bekleniyor.

"30 YILLIK KARİYERİM BOYUNCA BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİM"

Met Office'in baş meteorologu Paul Davies Avrupa'da yaşanan durumu 'olağanüstü' olarak nitelendirirken, sıcaklıktaki artışın iklim değişikliğiyle 'tamamen tutarlı' bir şekilde yükseldiğini de aktardı. Davies, Sky News'e bugün gördüğü hava durumu çizelgelerinin 'şaşırtıcı' olduğunu ve 30 yıllık kariyeri boyunca gözlemlediği hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

AŞIRI SICAKLAR TÜRKİYE'YE DE GELİYOR

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası yarından itibaren ise Türkiye'ye geliyor. Temmuz ayının ortalarına kadar devam eden yağışların ardından sıcaklıkların 5-10 derece birden artması bekleniyor.

EGE'DE SICAKLAR 45 DERECEYİ GÖREBİLİR

Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak.

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir - Son Dakika


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