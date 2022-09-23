Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı

İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine Türkiye'den de pek çok kesimden destek gösterildi. Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adnan Selçuk Mızraklı'nın da saçlarını kazıttığını duyurdu.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar" ifadelerini kullandı.

"ACISINI YÜREĞİMİZİN EN DERİNİNDE HİSSEDİYORUZ"

Demirtaş yazdığı mektupta şunları söyledi: "Saçını teli göründü diye İran ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini'nin acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran'da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı'yla beraber bugün saçımızı kazıttık. Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun. Mahsa Amini'ye Allah'tan rahmet ailesine ve halkımıza baş sağlığı ve sabır diliyor, selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyorum."