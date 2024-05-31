UEFA EURO 2024: Ev sahibi, takımlar ve maç programı - Son Dakika
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UEFA EURO 2024: Ev sahibi, takımlar ve maç programı

UEFA EURO 2024: Ev sahibi, takımlar ve maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım sürüyor. Turnuva Almanya'da düzenlenecek ve 24 takım mücadele edecek. Türkiye'nin de yer aldığı turnuva, 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak final maçıyla sona erecek. Grup aşaması 26 Haziran'a kadar sürecek ve son 16 turu 29 Haziran'da başlayacak. Türkiye, hazırlık maçlarıyla turnuvaya hazırlanacak ve elemelerdeki başarısıyla finallere katılma biletini aldı. Maçlar 10 farklı şehirdeki 10 stadyumda oynanacak ve resmi maç topunun adı FUSSBALLLIEBE olacak. Turnuvanın maskotu ise Albärt olarak belirlendi.

31.05.2024 05:08
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da bilinen adıyla UEFA EURO 2024 için geri sayım sürüyor.

14 Haziran’da başlayacak ve bir ay sürecek turnuva ile ilgili merak edilenleri derledik.

EURO 2024’ün ev sahibi kim ve ne zaman başlıyor?

UEFA, turnuvaya ev sahipliği yapmak için yarışan Türkiye ile Almanya arasındaki tercihini Eylül 2018 tarihinde Almanya’dan yana kullandı.

Batı Almanya, EURO 1988’i düzenlemişti. EURO 2024, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin ardından ülkede düzenlenecek ilk Avrupa Futbol Şampiyonası olacak.

Almanya ayrıca son olarak 2006 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı.

Turnuva A Grubu’ndaki ev sahibi Almanya’nın 14 Haziran’da TSİ 22.00’de İskoçya ile Münih kentinde oynayacağı maç ile başlayacak.

Grup aşaması 26 Haziran'a kadar sürecek. Son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek final maçı ise 14 Temmuz’da başkent Berlin’de oynanacak.

Hangi ülkeler mücadele ediyor?

EURO 2024’te altı grupta toplam 24 takım yarışıyor. Her grupta dört ülke yer alıyor.

Türkiye de turnuvada mücadele edecek takımlar arasında.

Gruplar ve ülkeler şöyle:

Turnuvanın maç fikstürüne bakabilirsiniz. (İngilizce)

Format nasıl?

Altı grupta her takım birbiriyle birer maç oynayacak.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi dereceyi elde eden dört takım da son 16 turunda yer alacak.

Bu turda başarılı olan 8 ülke çeyrek finale yükselecek. Ardından da yarı final ve final maçları oynanacak.

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Türkiye, daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde altı kez mücadele etti.

İlk olarak 1960 finallerinde boy gösteren Türk milli takım ilk turda elendi. İkinci turnuvası için de 1996 yılına kadar bekledi.

EURO 1996’da çıktığı üç maçı da kaybeden Türkiye, hiç gol atamadı.

EURO 2000’de gruplardan çıktı ve çeyrek finalde Portekiz’e elendi.

EURO 2008’de turnuva tarihindeki en büyük başarısını elde eden Türkiye, yarı finalde Almanya’ya 3-2 elendi ve finale çıkma şansını yakalayamadı.

EUR0 2016’da üç maçta bir galibiyet elde eden Türkiye için EURO 2020 de bir kabusa dönüştü. Pandemi nedeniyle 2021’de oynanan turnuvada A Milli Takım, tüm maçlarını kaybetti, sadece bir gol atabildi.

EURO 2024 Elemeleri’nde ise Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya’nın yer aldığı D Grubu’nu birinci tamamlayarak finallere katılma biletini aldı.

Gürcistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ile F Grubu’nda karşılaşacak Türk milli takımının turnuva öncesinde 35 kişilik geniş kadrosu . (Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.)

Türkiye 4 Haziran’da İtalya ile 10 Haziran’da ise Polonya ile birer hazırlık maçı yapacak.

Turnuvadaki grup fikstürü ise şöyle:

Ayrıca Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler de turnuvada düdük çalacak 19 hakemden birisi.

Alper Ulusoy da VAR hakemi olarak görev yapacak.

Maçlar hangi şehirlerde oynanacak?

EURO 2024 maçları 10 şehirde 10 farklı stadyumda oynanacak.

Şehirler, stadlar ve kapasiteleri şöyle:

EURO 2024'ün resmi maç topu var mı?

Final turnuvası sırasında kullanılacak olan UEFA EURO 2024 resmi maç topunun adı FUSSBALLLIEBE.

Kasım 2023'te UEFA ve adidas tarafından Berlin Olimpiyat Stadı önünde düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

FUSSBALLLIEBE, Almanca “futbol sevgisi” anlamına geliyor.

EURO 2024’ün maskotu var mı?

Avrupa Futbol Şampiyonaları maskotlarıyla ünlü bir turnuva.

EURO 2024’ün maskotu, UEFA.com kullanıcıları ve Avrupa genelindeki okul çocukları arasında yapılan oylama sonucunda Albärt olarak belirlendi. Albärt oyların yüzde 32'sini aldı.

Albärt, kürklü bir oyuncak ayı. İlk kez Haziran 2023’te Gelsenkirchen'de Alman taraftarlara tanıtıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya UEFA EURO 2024: Ev sahibi, takımlar ve maç programı - Son Dakika

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