Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi - Son Dakika

Rusya bugün Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

PUTİN GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

Rus ordusu bayrama özel Kızıl Meydan'da görkemli bir geçit töreni düzenleyecek. Gözler ise Putin'in yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Rus liderin iki aydan fazla süren Ukrayna işgalinin seyrine değiştirecek bir açıklama yapması bekleniyor. Putin ya zafer konuşması yapacak ya da resmen ve topyekun savaş ilan edip seferberlik kararını duyuracak.

"PUTİN HER TÜRLÜ ÇILGINLIĞI YAPABİLİR"

Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı sebebiyle girişebileceği büyük çaplı saldırı dalgasına karşı başta başkent Kiev olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ukrayna Milletvekili ve Kırım- Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, kimyasal ve nükleer dâhil Putin yönetiminin her türden çılgınlığı deneyebileceğini ve bu yönde hazırlıklar yapıldığını söyledi. Çubarov, Ukrayna Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı dâhil büyük şehirlerde kritik merkezlere dönük saldırıların olabileceği yönünde istihbarı bilgiler olduğunu ifade etti.

"TÜM ÜLKE AĞIR TEHDİT ALTINDA"

Ukraynalı diplomat Hryhorii Boiko ise Rusya'nın geçtiğimiz günlerde ülkenin batısından doğusuna fırlattığı Sarmat füze denemesini hatırlatarak, "Ukrayna'da tüm hastaneler, akaryakıt ve tarım-gıda merkezleri, nükleer içerik arz eden tesisler ve Polonya sınırı dâhil tüm ülke ağır tehdit altında. Putin, Rus halkına Ukrayna üzerinden bir mesaj verecek. Ayrıca yine 9 Mayıs, daha önce operasyon denilen işgal girişimine resmen savaş denilerek çok daha ağır bombardıman ve kara saldırılarının başlangıç günü olabilir" diye konuştu.

ZELENSKİ'NİN BULUNDUĞA ALAN İÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Ukrayna sivil savunma biriminin nükleer tehditlere karşı teyakkuz halinde olacağı bildirilirken muhtemel Ukrayna Parlamentosu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin bulunduğu alana yönelik saldırılara karşı da Kiev ve çevresine yeni hava savunma sistemleri yerleştirildi. Rus ordusuna bağlı donanma birliklerinin son dönem hareketliliğinin arttığı gözlenirken daha önce 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına katılan çok sayıda gemi, bu yıl sıcak hatta konuşlandırıldığı bölgeleri terk etmedi. Öte yandan Rusya'nın Belarus, Donekts, Lugansk ve Beyaz Rusya'ya yeni füze sistemleri kurduğu ve yeni kara birliklerinin cepheye sevkiyatının devam ettiği öğrenildi.