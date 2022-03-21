Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir

21.03.2022 08:41

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı Bennett'in Rusya ile diyalog çağrısında bulunduğunu aktaran Zelenski, "Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti. Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine saldırmasının 26. gününü değerlendirerek, "Rus ordusu icat ettiği Ukrayna Nazilerini arıyor ama bulamıyor" dedi.

"RUS ASKERLERİ EVE DÖNÜŞ YOLUNU BULAMIYOR"

Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini kaydeden Zelenski, "En önemlisi Rus askerleri bir türlü eve dönüş yolunu bulamıyorlar ve askerlerimiz onların Allah'ın huzuruna çıkmalarına yardım ediyor" şeklinde konuştu.

OKULUN HAVA SALDIRISINDA YIKILDIĞI BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Zelenski, Rus ordusunun 20 Mart'ta Mariupol'da düzenlediği hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin sığındığı okul binasının yıkıldığı bilgisini paylaşarak, "Henüz kaç kişinin hayatta olduğunu bilmiyoruz ama bombayı atan pilotun mutlaka bulunup sivilleri öldüren diğer pilotlar gibi cezalandırılacağına eminim" dedi.

"KUDÜS'TE BİR TOPLANTININ YAPILMASI BİLE MÜMKÜN"

İsrail Parlamentosu özel oturumuna 20 Mart'ta video konferans yöntemiyle bağlanarak milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenski, İsrail halkından bekledikleri desteği alabileceklerini kaydetti. Zelenski, barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmanın gerekliliğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail Başbakanı (Naftali Bennett) bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu (çağrı), er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur."

İSRAİL PARLAMENTOSU'NA HİTABINI HATIRLATTI

Rusya'da "Nazizm"le suçlanan bir Ukrayna Devlet Başkanı olarak İsrail Parlamentosu'na hitap ettiğini hatırlatan Zelenski, "Sadece bu gerçek bile Moskova'da bir şeylerin yanlış olduğunu kanıtlıyor" dedi. Zelenski, 20 Mart'ta dört insani koridorun açıldığı ve aralarında 4 bini Mariupol'den toplam 7 bin 295 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye operasyonlarının süreceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir - Son Dakika


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