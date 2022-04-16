Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti

16.04.2022 19:29

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, düzenlenen basın toplantısında Mariupol şehrinin acı bilançosunu paylaştı. Zelenski, "Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, düzenlenen bir basın toplantısında Mariupol şehrindeki saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Ruslar Mariupol'den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol'deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar" dedi.

Zelenskiy: 'Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi öldü'

"MARİUPOL SAVAŞIN KALBİ"

Mariupol şehrinin işgalden kurtulduğunu ancak topçu atış sistemleri ve zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski, "Maalesef gerektiği kadar silah desteği alamıyoruz. Düşmanın elindeki imkanlar daha gelişmiş durumda ancak bizim askerlerimiz Rusların akıl edemeyeceği taktiklerle onları vuruyor. Mariupol bu savaşın kalbi. O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Vladimir Putin, Mariupol'de yaşanan katliamı gizlemeye çalışıyor! Cesetler şehre getirilen 13 adet krematoryum ile yok edilecek Vladimir Putin, Mariupol'de yaşanan katliamı gizlemeye çalışıyor! Cesetler şehre getirilen 13 adet krematoryum ile yok edilecek Ukraynalı üst düzey isimden çarpıcı çıkış: Savaş 24 Şubat'ta değil, 22 Şubat'ta Zelenski'ye suikast girişimiyle başladı Ukraynalı üst düzey isimden çarpıcı çıkış: Savaş 24 Şubat'ta değil, 22 Şubat'ta Zelenski'ye suikast girişimiyle başladı

Volodimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
19:09 Cristiano Ronaldo şov yaptı! Manchester United, sahasında Norwich'i 3-2 mağlup etti
18:52 Ayrı yaşadığı eşinden haber alamayınca ekiplere haber verdi! Matematik öğretmeni evinin banyosunda ölü bulundu
18:19 Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu
18:10 Kritik maçta son saniyede gol geldi! Altay, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı
17:54 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askeri tarafından tecavüze uğradım, o anlarda ölmeyi diledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 19:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement