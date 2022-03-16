Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti

16.03.2022 03:39
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

"RUS ORDUSUNUN YÜZDE 40'I GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

7 RUS SAVAŞ HELİKOPTERİ İMHA EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti - Son Dakika


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