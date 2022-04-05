Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

05.04.2022 13:35
Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, Xbox'la iş birliği yaparak Ukrayna'ya insani yardım için 144 milyon dolar topladığını açıkladı.

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, Xbox'la iş birliği yaparak Ukrayna'ya insani yardım için 144 milyon dolar topladığını açıkladı.

Şirket, 21 Mart'ta, 3 Nisan'a kadar, oyun içi kozmetik ürünler ve sanal para dahil oyun içi satışlardan elde edilecek tüm gelirin Ukrayna'ya bağışlanacağını duyurmuştu.

Microsoft'a ait Xbox da oyuncuların Fortnite'da satın aldıkları ürünlerin parasını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurmuştu.

Epic Games, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Açıklamada, "Fortnite topluluğu ve Xbox'la Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere aktarılmak üzere Direct Relief, Unicef, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, World Central Kitchen için 144 milyon dolar topladı" denildi.

Daha önce de internet üzerinden video oyun koleksiyonları satan Humble Bundle da Ukrayna için 20 milyon dolar topladığını açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı - Son Dakika

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