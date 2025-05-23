Ukrayna ile İkinci Barış Görüşmeleri Yakında

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerin yakında yapılacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu belirterek, Ukrayna ile 2'nci tur barış görüşmelerinin yakında yapılacağını kaydetti. Lavrov, "Zelenskiy'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır" dedi.
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