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Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evi hasar gördü ve hafif yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evi hasar gördü ve hafif yaralandı

Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi'nin lideri Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını sosyal medya hesabından paylaştı. Rudik, evinin kısmen enkaz halinde olduğunu ve bir cephede pencere kalmadığını belirtti. Fotoğraflarda ise patlamanın etkisiyle pencerenin odanın içine düştüğü ve yerlerde cam kırıklarının olduğu görüldü.

Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, Rusya\'nın bombardımanında evi hasar gördü ve hafif yaralandı
02.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:12
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Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi'nin lideri Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evim şu anda kısmen enkaz halinde. Bir cephede pencere kalmadı. Hafif yaralarım var ama hayattayım. Rusya, bunu ödeyeceksin" dedi. Rudik'in paylaştığı fotoğraflarda pencerenin patlamanın etkisiyle odanın içine düştüğü, yerlerde ise cam kırıklarının olduğu görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ukrayna Parlamentosu Üyesi Kira Rudik, Rusya'nın bombardımanında evi hasar gördü ve hafif yaralandı - Son Dakika
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