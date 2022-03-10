Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor

10.03.2022 16:01
Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Şevçenko, Rusya'nın IMF'ye olan erişiminin kesilmesi ve kart ödemelerinin sona erdirilmesi gibi Rusya'ya yeni yaptırımların getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle sorulara email ile yanıt veren Şevçenko, yaptırımların ertelenmesinin "daha fazla çocuğun ve vatandaşın hayatını kaybetmesine" yol açtığını aktardı.

Şevçenko'ya göre Rusya eninde sonunda savaş yüzünden yol açtığı zararın bedelini ödemeli:

"Çok yüksek meblağlara ihtiyacımız olacak. Uluslararası organizasyonların kredileri ve ödenekleri ile bu sağlanabilir, başka ülkelerin direkt yardımlarıyla da... Ancak bunun büyük bir kısmı, saldırgan ülke tarafından karşılanmalı; buna müttefik ülkelerdeki şu an dondurulmuş olan fonlar da dahil."

Rusya'nın çoğunun ülke dışında olduğuna inanılan 630 milyar dolarlık döviz rezervi, ABD, AB ve diğer ülkeler tarafından devreye alınan yaptırımlar yüzünden dondurulmuş durumda.

Merkez Bankası çalışanları sığınaklarda iş yapıyor

Şevçenko'nun Rusya'ya yönelik uygulanmasını talep ettiği diğer yaptırımlar arasında Refinitiv ve Bloomberg gibi terminallerdeki finansal işlemlere son verilmesi; Batı'daki bankaların Rus bankalarıyla işlem yapmasının yasaklanması; Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Vietnam'ın Rus ödeme sistemi Mir'i bloke etmesi yer alıyor.

Ukrayna Merkez Bankası'nın başkanı, uygulanan yaptırımların etkisinin Rusya'nın mali sistemine zarar vermesi açısından şimdiden görüldüğünü dile getirdi.

Ayrıca Ukrayna Merkez Bankası tarafından kurulan iki özel hesaba şimdiye kadar 350 milyon dolar değerinde bağışın yapıldığını açıkladı.

Bu hesaplar farklı döviz kurlarında orduya bağış yapılabilmesi için 24 Şubat'ta açılmıştı.

Şevçenko, ülkesinin mali sisteminin savaş sırasında sürdürülmesi için ekibinin yeraltındaki sığınaklardan çalıştığını vurguladı.

Elektronik ödeme sistemlerinin ve ATM'lerin halen çalıştığını vurgulan Şevçenko, çatışma bölgeleri dışındaki yerlerde nakit sıkıntısının yaşanmadığını dile getirdi:

"Ukrayna bankacılık sisteminin sıkıyönetim altında bile istikrarlı olduğunu gururla söyleyebilirim."

Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor
YORUMLAR
500
Deri ve ayakkabı sektörü, Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacak Deri ve ayakkabı sektörü, Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacak Singapur, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitmek isteyenleri uyardı Singapur, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitmek isteyenleri uyardı

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın dondurulan varlıklarını yeniden yapılandırma için kullanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement