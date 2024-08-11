Ukrayna, Rusya sınırları içinde sınır ötesi harekat düzenledi - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya sınırları içinde sınır ötesi harekat düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına ilerleyerek Kursk bölgesine girdi. Rusya'nın müdahalesine rağmen ilerleyiş durdurulamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky harekatı doğruladı. Rusya ise terörle mücadele rejimi uyguluyor.

11.08.2024 14:51
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya sınırları içerisinde sınır ötesi bir harekat düzenlendiğini doğruladı.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos Salı günü, Rus topraklarına 10 km'den (altı mil) fazla ilerleyerek Kursk bölgesine girdi. Rusya'nın, bölgeye ağır silahlarla takviye birlikler göndermesine rağmen, Ukrayna'nın sınırında bulunan Rusya topraklarındaki Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmakta zorlandığı kaydedildi.

Zelensky, sınır ötesi harekatı doğruladı

Devlet Başkanı Zelensky, 10 Ağustos Cumartesi günü yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik bir harekat düzenlediğini doğrulayarak, "Ukrayna adaleti gerçekten sağlayabileceğini ve saldırgana gerekli baskıyı sağlayabileceğini kanıtlıyor" dedi.

Öte yandan Putin, Rusya'da devam eden operasyon hakkında ülkenin en üst düzey askeri komutanı Aleksandr Syrskyi ile görüştüğünü söyledi.

Rusya, üç sınır bölgesinde "terörle mücadele" rejimi uyguluyor

Rus medyasında yer alan haberlerde, bölgeden şu ana kadar 76 binden fazla kişi tahliye edildiği ve Rusya'nın üç sınır bölgesinde "terörle mücadele" rejimi uygulandığı söylendi. Buna göre, Kursk bölgesinde meydana gelen çatışmaların gece boyu devam ettiği belirtilirken, bölge valisi Aleksei Smirnov, pazar günü erken saatlerde Ukrayna'nın saldırısında çok sayıda yaralıların olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya ait bir füze enkazının, Kursk'un merkezinde yer alan çok katlı bir binanın üzerine düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirilmişti. Rusya'nın Kursk'ın yakınında bulunan Voronezh ve Belgorod bölgelerinin valileri de gece boyu Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırısı olduğunu açıkladı.

Rusya, 35 Ukrayna İHA'sının bir gecede düşürüldüğünü söyledi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugün yayınladığı raporda, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna tarafından atılan 35 İHA ve dört roketi düşürdüğünü bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın batısındaki Kursk, Voronezh, Belgorod, Bryanks ve Orel bölgelerinin Ukrayna tarafından hedef alındığı belirtildi. Öte yandan, herhangi bir can kaybı veya yaralanmadan söz edilmedi.

Bunun yanı sıra Moskova, Ukrayna'nın Rusya'ya sınır ötesi harekatının salı günü başladığını, tanklar ve zırhlı araçlarla desteklenen bine yakın askerin Kursk bölgesine girdiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya sınırları içinde sınır ötesi harekat düzenledi - Son Dakika

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