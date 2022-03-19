Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 23'üncü gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı yaptıkları direnişi sürdürürken kayıpların sayısı artıyor. Öte yandan gün içinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukraynalıların ölen bir askeri son yolculuğa nasıl uğurladıkları gündem oldu.

UKRAYNA ÖLEN ASKERLERİNİ SON YOLCULUĞUNA DİZ ÇÖKEREK UĞURLUYOR

Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, paylaşımın altına, "Ukrayna halkı gerçekten çok yürekli çok değerli bir halk", "Ukrayna halkı güzel günleri hak ediyor" gibi yorumlar geldi.

2870 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer paylaştıkları son verilerde, 2 bin 870 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 3 bin 700 olarak açıklanırken 572 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.