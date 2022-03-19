Rusya'nın Ukrayna işgalinin 23'üncü gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı yaptıkları direnişi sürdürürken kayıpların sayısı artıyor. Öte yandan gün içinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukraynalıların ölen bir askeri son yolculuğa nasıl uğurladıkları gündem oldu.
Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, paylaşımın altına, "Ukrayna halkı gerçekten çok yürekli çok değerli bir halk", "Ukrayna halkı güzel günleri hak ediyor" gibi yorumlar geldi.
Yetkililer paylaştıkları son verilerde, 2 bin 870 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 3 bin 700 olarak açıklanırken 572 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.
Son Dakika › Dünya › Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü - Son Dakika