Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü

19.03.2022 09:04

Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girip diz çökerek son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Ukraynalı askerin cenazesi sosyal medyada da gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 23'üncü gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı yaptıkları direnişi sürdürürken kayıpların sayısı artıyor. Öte yandan gün içinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukraynalıların ölen bir askeri son yolculuğa nasıl uğurladıkları gündem oldu.

UKRAYNA ÖLEN ASKERLERİNİ SON YOLCULUĞUNA DİZ ÇÖKEREK UĞURLUYOR

Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, paylaşımın altına, "Ukrayna halkı gerçekten çok yürekli çok değerli bir halk", "Ukrayna halkı güzel günleri hak ediyor" gibi yorumlar geldi.

2870 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer paylaştıkları son verilerde, 2 bin 870 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı 3 bin 700 olarak açıklanırken 572 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

YORUMLAR
500
Savaşta 24. gün: Ukrayna, Azak Denizi'ne bağlantısını kaybetti Savaşta 24. gün: Ukrayna, Azak Denizi'ne bağlantısını kaybetti Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi

Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 09:38:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement