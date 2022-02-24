Ukraynalı kadın Rus askere isyan etti: Silahları bombaları bırakın - Son Dakika
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Ukraynalı kadın Rus askere isyan etti: Silahları bombaları bırakın

24.02.2022 22:00

Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği açıklanan Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, "Silahları bombaları bırakın" sözleriyle tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı düzenleyen Rusya, ülkenin içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Rusya'nın bu saldırılarında ortaya insanlık dramı da çıkıyor.

KADININ İSYANI HİSLERE TERCÜMAN OLDU

Bu çerçevede Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi. Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine isyan etti. Kadın, Rus askere, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

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Kherson, Ukrayna, İsyan, Rus, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukraynalı kadın Rus askere isyan etti: Silahları bombaları bırakın - Son Dakika


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