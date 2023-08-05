United Airlines, ünlü şarkıcı-söz yazarı Dave Carroll ile yaşanan olay sonrasında itibar kaybıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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United Airlines, ünlü şarkıcı-söz yazarı Dave Carroll ile yaşanan olay sonrasında itibar kaybıyla mücadele ediyor

05.08.2023 13:52

United Airlines, 2008 yılında gerçekleştirdiği uçuşta müşterisi Dave Carroll'un değerli gitarını kırarak tazminat talebine olumsuz yanıt verince, Carroll'un yazdığı ve YouTube'da paylaştığı 'United Breaks Guitars' şarkısıyla itibarı ciddi şekilde sarsıldı. Şirketin hisse fiyatı %10 düşerek 180 milyon dolarlık değer kaybetti. United Airlines, müşteri memnuniyetini sağlamak ve itibarını düzeltmek için çaba gösteriyor.

United Airlines, ünlü şarkıcı-söz yazarı Dave Carroll ile yaşanan olay sonrasında itibar kaybıyla mücadele ediyor. 2008 yılında gerçekleştirdiği uçuşta, değerli Taylor gitarını bagaj olarak teslim eden Carroll, Omaha'ya vardığında gitarının kırık olduğunu fark etti. Ancak şirketin duyarsız tavrı ve bürokratik prosedürlerle karşılaşarak tazminat talebine olumsuz yanıt aldı.

Ünlü Şarkıcı Dave Carroll, 'United Breaks Guitars' şarkısıyla United Airlines'ın itibarını sarstı

Carroll'un tepkisini göstermek amacıyla yazdığı ve "United Breaks Guitars" adını verdiği şarkıyı YouTube'da paylaşmasıyla olay büyüdü. Video hızla viral oldu ve United Airlines'ın itibarı ciddi şekilde sarsıldı. Hissedarlar, video yayınlandıktan dört hafta sonra şirketin hisse fiyatının %10 düşmesiyle 180 milyon dolarlık değer kaybı yaşadı.

United Airlines, müşteri memnuniyetini sağlamak ve itibarını düzeltmek için adımlar atmaya çalışıyor ancak Carroll'un şarkısı, şirketin itibarının üzerinde uzun süre etkili olacağa benziyor. Bu olay, şirketlerin sosyal medya ve müşteri tepkileriyle nasıl başa çıktığını gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya United Airlines, ünlü şarkıcı-söz yazarı Dave Carroll ile yaşanan olay sonrasında itibar kaybıyla mücadele ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: United Airlines, ünlü şarkıcı-söz yazarı Dave Carroll ile yaşanan olay sonrasında itibar kaybıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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