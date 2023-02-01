Ünlü ressamın kemikleri sızladı! Mezarının üzerinde ilişkiye girip bir de o anları kayda aldılar

Avustralya'da bir çift, ülkenin en önemli ressamlarından biri olan ve 1983 yılında hayatını kaybeden David Hammond Chapman'in mezarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi.

O ANLARI KAYDETTİLER

Gündüz vakti mezarın üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, bir de o anları videoya aldı. Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan videoda, çiftin üzerinde ilişkiye girdiği mezarın üstünde ünlü ressam David Hammond Chapman'un ismi gözüküyor.

TUTUKLANDILAR

Videoda kadının, ''İnanarak gidenlerin ruhuna, huzur içinde uyusunlar" diyerek ölen kişiler ile dalga geçtiği duyuluyor. Görüntülerden çiftin kimliğini tespit eden polis çifti gözaltına aldı. Şahıslar tutuklandı.