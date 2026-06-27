Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3,360 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3,360 Yaralı

27.06.2026 13:51
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Venezuela'da meydana gelen iki güçlü depremin ardından ölü sayısı 920'ye, yaralı sayısı ise 3,360'a yükseldi.

(ANKARA) - Venezuela'da başkent Karakas yakınlarında meydana gelen iki güçlü depremin ardından yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye yükseldiğini, 3 bin 360 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede çarşamba günü meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye yükseldiğini, 3 bin 360 kişinin yaralandığını, en az 172 kişinin ise hala enkaz altında bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

LA GUAIRA EN AĞIR DARBEYİ ALDI

Yetkililere göre, başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaleti depremde en ağır hasar alan bölge oldu. Bölge, ülkenin en önemli limanlarından biri ile Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı'na ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda bina yıkılırken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor.

La Guaira'da şimdiye kadar en az 243 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı açıklandı. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, televizyon konuşmasında onlarca kişinin canlı olarak kurtarılmasının umut verici olduğunu söyledi.

YAKLAŞIK 2 BİN ULUSLARARASI KURTARMA GÖREVLİSİ BÖLGEDE

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, uluslararası yardım çalışmalarının hız kazandığını belirterek, yaklaşık 2 bin uluslararası arama kurtarma görevlisinin afet bölgesinde görev yaptığını açıkladı. Fletcher, ilk 72 saatin hayatta kalanlara ulaşmak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

BM'nin sahada 39 arama kurtarma ekibi konuşlandırdığı, ekiplerin enkaz altında kalanları tespit etmek için özel eğitimli köpeklerin yanı sıra mikro insansız hava araçları kullandığı bildirildi.

İngiltere, ABD, Hollanda, Meksika ve İsviçre'nin de arama kurtarma ekipleri gönderdiği belirtildi. ABD daha önce 150 milyon dolarlık yardım açıklamış, bölgeye savaş gemileri ve nakliye uçakları sevk edeceğini duyurmuştu.

Venezuela hükümeti, depremlerin ardından ülke genelinde şimdiye kadar 214 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Artçıların özellikle La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcón eyaletlerinin kıyı kesimlerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Venezuela, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3,360 Yaralı - Son Dakika

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