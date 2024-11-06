Vietnam\'da Yak-130 Uçağı Düştü

VİETNAM'da Hava Kuvvetleri'ne ait Yak-130 savaş eğitim uçağı düştü.
Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Binh Dinh eyaletinin merkezinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçak düşerken paraşütle atlayan iki hava kuvvetleri pilotunun da kayıp olduğu bilgisi aktarıldı.
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