Vize Bekleme Süreleri Eleştirildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'deki Alman dış temsilciliklerinde Schengen vizesi başvurularında bekleme sürelerinin 11 aya kadar uzamasını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Sofuoğlu, uzun bekleme sürelerinin aile birleşimlerini, cenaze ve düğün gibi önemli ziyaretleri engellediğini belirterek, kısa vadede daha hızlı ve şeffaf bir vize sistemi, uzun vadede ise Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kaldırılması çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'deki Alman dış temsilciliklerinde Schengen vizesi başvurularında bekleme süresinin 11 aya kadar uzamasını sert sözlerle eleştirerek, uygulamanın bir an önce düzeltilmesini istedi.

Sofuoğlu, uzun bekleme sürelerinin insanların hayatını doğrudan etkilediğini belirterek, "Mevcut vize uygulaması kesinlikle kabul edilemez. Bazı insanlar yakınlarının cenazesine katılamıyor, bazıları ise düğün ve önemli aile buluşmalarını kaçırıyor" dedi.

Sofuoğlu, uzun bekleme süreleri ve yoğun bürokratik işlemler nedeniyle Türkiye'deki anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocukların Almanya'daki yakınlarını ziyaret etmekte büyük zorluk yaşadığını ifade etti. Bu durumun birçok aileyi aylarca hatta yıllarca ayrı bıraktığını söyledi.

Vize sorununun yalnızca aile ziyaretlerini değil, kültürel ve ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilediğini vurgulayan Sofuoğlu, vize alamayan sanatçılar nedeniyle konserlerin iptal edildiğini, akademisyenler ve iş insanlarının da Türkiye ile ortak projelerini yürütmekte güçlük çektiğini dile getirdi.

Sofuoğlu, uzun vadede Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kaldırılmasını isterken, kısa vadede ise daha adil, şeffaf ve hızlı bir vize sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Parlamenter İşler Sorumlusu Filiz Polat da mevcut uygulamayı eleştirerek, aile ziyaretlerinin düğün, cenaze ve hastalık gibi acil durumlarda dahi aylar süren bekleme nedeniyle gerçekleşemediğini söyledi. Kendisinin de benzer sorunları ailesinde yaşadığını belirten Polat, birçok başvuru sahibinin bu süreci artık yalnızca bürokratik değil, "aşağılayıcı" olarak gördüğünü ifade etti.

Polat, Almanya'nın bir yandan nitelikli iş gücü, öğrenci ve yatırımcı çekmeye çalışırken, diğer yandan vize başvurularında insanları güvenlik ve göç riski olarak değerlendirmesinin çelişki oluşturduğunu belirtti. Sorunun temel nedenleri arasında personel yetersizliği ile büyükelçilik ve konsolosluklardaki yoğunluğu gösterdi.