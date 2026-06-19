Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında nefes kesen bir derbi mücadelesi yaşandı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-40 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçilirken, Fenerbahçe son saniyede bulduğu üçlükle maçı 77-75'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertli ekip üst üste 3, toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.
Son saniye basketinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı ve yönetim kurulu üyeleri tribünde büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladığı kameralara yansıdı. Bu renkli anlar sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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