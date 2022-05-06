Vladimir Putin, Lavrov'un sözleri için İsrail'den özür diledi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Naftali Bennet'i ve İsrail halkını bugün kutlanan İsrail Bağımsızlık Günü nedeniyle samimi bir şekilde kutladı. Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilgi dile getirildi. Ukrayna'daki durumla ilgili detaylı bir görüş alışverişi devam etti" denildi.

UKRAYNA'DAKİ İŞGAL DEĞERLENDİRİLDİ

"BM temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumlar tarafından rehin tutulan Azovstal fabrikasının topraklarından sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özel önem verilmektedir" ifadeleri kullanılan açıklamada, Rus ordusunun sivillerin tahliyesi için güvenliği sağlamaya hazır olduğu, Kiev yönetiminin de fabrika alanındaki Ukrayna askerlerine silah bırakma emri vermesi gerektiği belirtildi.

PUTİN'DEN LAVROV ÖZRÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri için Putin'in Bennet'ten özür dilediği aktarıldı.

KREMLİN, ÖZRE DAİR BİLGİ PAYLAŞMADI

Putin'in Lavrov'un sözleri için Benett'en özür dilediği ve Benett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği belirtilen açıklamada, Bennett'in de Putin'e Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği ifade edildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ise Putin'in özür dilediğine dair ayrıntıya yer verilmemesi dikkat çekti.

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti. İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.