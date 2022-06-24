Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı! - Son Dakika
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Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı!

24.06.2022 09:56

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin dün Brüksel'de gerçekleşen zirvesinde ülkesine "aday ülke" statü verilmesini tarihi bir zafer olarak yorumladı. Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de. 120 gün, 30 yıl bekledik" dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin dün Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede, adaylık için başvurusu bulunan Ukrayna ve Moldova'ya "Aday ülke" statüsü verilmesi kararlaştırıldı. Ukrayna tarafından sevinçle karşılanan karar sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de oturuma internet üzerinden bağlantı ile katıldı.

"ATILABİLECEK EN BÜYÜK ADIM"

AB ülkesi liderlerine kararla ilgili duygularını anlatan Zelenski, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik şu anda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna'yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa'nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa'nın yeni tarihini mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz" dedi.

"120 GÜN, 30 YIL BEKLEDİK"

Zelenski bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamaya devam etti. Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenski, "Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel (Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı), Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha paylaşan Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Dünya Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini 'büyük zafer' olarak yorumladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı! - Son Dakika
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