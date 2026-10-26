Vucic, Öğrenci Listesi\'nin seçim zaferini duyurdu, dış destek iddiasında bulundu

SIRBİSTAN'da sandık sonuçlarının ardından açıklama yapan Aleksandar Vucic, seçimleri 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını bildirdi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri süren Vucic, "Muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.