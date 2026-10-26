Vucic, Öğrenci Listesi\'nin seçim zaferini duyurdu, dış destek iddiasında bulundu

Vucic, Öğrenci Listesi'nin seçim zaferini duyurdu, dış destek iddiasında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SNS liderliğindeki listenin başbakan adayı Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu. Vucic, sonucun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri sürerek 'Muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz' dedi.
SIRBİSTAN'da sandık sonuçlarının ardından açıklama yapan Aleksandar Vucic, seçimleri 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını bildirdi.
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri süren Vucic, "Muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?