Wang Shu\'nun İlk Doğum Günü Kutlandı

ÇİN'deki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü kutlandı.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentindeki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dün dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü kutlandı. Doğduğunda 188 gram ağırlığında olan Wang Shu'nun şu anda 36,5 kilogram olduğu belirtildi.