Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Washington\'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada kurtulan olup olmadığı bilinmiyor.

30.01.2025 16:08  Güncelleme: 16:09
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Yetkililer yaptıkları açıklamada, kazada kurtulan olmadığına inandıklarını ve 28 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları ardından Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve polis yetkilileri ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, kazada kurtulan olmadığına inandıklarını ve 28 kişinin cansız bedenine ulaştıkları ifade edildi.

Kaza sonrası yapılan ilk basın toplantısında yapılan açıklamada,"Kurtulan olup olmadığını bilmiyoruz. İlk ekipler olay yerine vardı ve suda bir uçak buldu. Ekipler ardından kurtarma operasyonuna başladı. Şu anda yaklaşık 300 müdahale görevlisi çalışıyor. Bu son derece karmaşık bir operasyon. Dışarıdaki koşullar müdahale ekipleri için son derece zor. Soğuk ve rüzgarlı koşullarla uğraşıyorlar" denildi. FBI kazayı terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini belirtti. Ronald Reagan Havalimanı'nda tüm kalkış ve uçuşların 24 saatliğine durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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