Wisconsin\'de Piper PA-46 ormana düştü, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde 'Piper PA-46' tipi uçağın ormana düştüğünü bildirdi. Çağrı merkezine dün yerel saatle 21.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğüne dair ihbarlar geldiği kaydedilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, uçağın düşmeden önce bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.