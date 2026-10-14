Wisconsin\'de Piper PA-46 ormana düştü, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Wisconsin'de Piper PA-46 ormana düştü, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wisconsin'in Sauk ilçesinde Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde Piper PA-46 tipi uçak ormana düştü, biri çocuk 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, dün yerel saatle 21.30 sıralarında ihbar alındığını ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde 'Piper PA-46' tipi uçağın ormana düştüğünü bildirdi. Çağrı merkezine dün yerel saatle 21.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğüne dair ihbarlar geldiği kaydedilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, uçağın düşmeden önce bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.
Kaynak: DHA
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